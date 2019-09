Doppio incidente nel Bassanese: sei in ospedale

Sei feriti portati al pronto soccorso con codici lievi o di media gravità. È il bilancio di due distinti incidenti tra auto avvenuti nel primo pomeriggio di venerdì tra Bassano del Grappa e Nove.

Il primo schianto è avvenuto in via Ca' Cornaro, angolo Monte Grappa, per lo scontro tra due auto. Una squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza le due vetture, mentre i due conducenti erano già stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in pronto soccorso.

Il secondo sinistro si è verificato subito dopo in via Rivarotta a Nove, dove sono entrati in collisione un camioncino e un'auto. I pompieri hanno estratto la passeggera della Citroën Pluriel, che è stata presa in cura dal personale del Suem 118, come anche l'autista dell'auto e le due persone a bordo del veicolo commerciale.

In entrambi gli incidenti è intervenuta la polizia locale per i rilievi dei sinistri.