Donna muore investita dal camion del rifiuti

Una donna è stata investita e uccisa da un camion dei rifiuti della Ideal Service, a Meledo di Sarego. L'incidente è avvenuto alle 8 di oggi, giovedì, in via Quasimodo.

Immediato l'arrivo di un'ambulanza del Suem ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto sono in carico alla polizia locale.

Al momento, l'identità della vittima non è nota.