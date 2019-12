Investita sulle strisce: donna in ospedale

È finita in ospedale in codice giallo una donna che, verso le 21:30 di domenica, è stata investita da un'auto in viale Roma, davanti alla stazione dei treni di Vicenza.

Da una prima ricostruzione la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta dalla vettura diretta verso Monte Berico. Il conducente si è fermato dopo l'incidente e i passanti hanno subito chiamato il 118 che ha portato l'investita in pronto soccorso. Nella rovinosa caduta a terra il pedone ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilevi sono stati effettuati dalla polizia di Stato intervenuta sul posto.