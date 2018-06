Domenica di sangue, raffica di incidenti: gravissimo centauro

E' una domenica critica sul fronte dei feriti sulle strade del Vicentino.

Solo nel primo pomeriggio, oltre all'incidente mortale lungo Strada Priabona, erano almeno 8 gli interventi dei sanitari del Suem 118 per soccorrere motociclisti feriti in varie zone della provincia.

Il più grave è stato regostrato a Pove del Grappa, lungo la strada provinciale 148 Monte Grappa, quando, alle 12.30, un centauro tedesco si è scontrato con un'auto. L'uomo è stato trasportato all'ospedale in codice rosso.