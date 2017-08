Malo, in moto contro un palo: morto 19enne

Incidente mortale l'altra notte a Malo. Un 19enne del posto, Luca Dircetti, è uscito di strada mentre era in sella alla sua moto da cross, carambolando contro una pianta prima ed un palo della luce poi. L'incidente è avvenuto circa alle 22.30 in strada Proa.



Immediatamente soccorso dal Suem 118, alleratato dai residenti della zona, il ragazzo è apparso subito in condizioni critiche ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Sul posto anche i carabinieri di Schio.