Scontro fra moto, medico vicentino muore carbonizzato

Un uomo è morto carbonizzato davanti davanti agli amici mentre un altro è in grave condizioni ricoverato all'ospedale di Careggi.

La vittima è Crescenzo Di Donato, dermatologo con studio a Bologna e a Theien, Vicenza, docente nella facoltà bolognese di Medicina. Il medico, che era diretto con gli amici in vacanza all’isola d’Elba, lascia un figlio di 18 anni.

Sulla dinamica sono ancora in corso le indagini, ma sembra che la vittima stesse procedendo insieme al gruppo di amici verso Chiusi della Verna, dopo aver fatto tappa a Pieve Santo Stefano e prima di continuare per l’isola d’Elba. L’altro motociclista (un 42enne di Impruneta) invece procedeva nel senso opposto. A causare l’impatto frontale tra i due mezzi sarebbe stato un sorpasso, forse azzardato: nell’incidente infatti è stata coinvolta anche una macchina con alla guida una donna, poi soccorsa per il forte shock, superata dal medico.

Nel violento scontro, la moto della vittima ha preso fuoco avvolgendo completamente nelle fiamme Di Donato. Difficile stabilire la causa esatta della morte:l'uomo sarebbe caduto rovinosamente sull’asfalto, ma subito dopo le fiamme lo hanno avvolto disintegrando in pochi istanti la sua tuta. Vano il tentativo di un amico di spostare la motocicletta per evitare che la vittima venisse carbonizzata: il giovane di 36 anni, anche lui emiliano, si è ustionato le mani ed è stato poi trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Bibbiena. Una volta sul posto i soccorritori del 118 hanno subito allertato il Pegaso per il trasferimento del ferito, che tutt’ora si trova in condizioni molto gravi nell’ospedale fiorentino. L’uomo durante i soccorsi è sempre rimasto cosciente.