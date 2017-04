Costabissara, agente trascinato per 50 metri: caccia al pirata della strada

Un agente della polizia locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Isola e Costabissara è stato trascinato per 50 metri da un'auto pirata: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Ora è caccia al conducente di una Golf grigia,



L'episodio è avvenuto mercoledì alle 22, alla rotatoria di Motta di Costabissara. Il vice ispettore ha intimato l'alt alla vettura, che proveniva da Thiene; l'uomo al volante ha accostato ma, al momento di esibire i documenti, è ripartito a forte velocità, coinvolgendo la vittima che è stata poi sbalzata nella corsia opposta, dove fortunatamente non stava passando nessuno.



Immediato l'arrivo del Suem 118, che ha trasportato l'agente al San Bortolo mentre i colleghi hanno fatto scattare le indagini.