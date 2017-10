Cornedo, schianto contro un furgone durante la discesa: ciclista miracolato

Ha rischiato conseguenze gravi il ciclista 50enne di Grancona che nel pomeriggio di giovedì, scendendo dalla Priabona a Cornedo ha centrato un furgone parcheggiato in via Tezzon.

Uno schianto fortissimo, dovuto all'alta velocità della bicicletta che ha cozzato contro il mezzo fermo per i lavori in cantiere.

Le condizioni del 50enne, sono apparsi all'inizio preoccupanti per il colpo alla testa subito, tanto da richiedere il trasferimento al San Bortolo, sono poi migliorate e, una volta che l'uomo è arrivato all'ospedale di Vicenza, i sanitari hanno valutato che non era necessario il ricovero in rianimazione.