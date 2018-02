Cornedo, frontale auto-tir in galleria: un ferito grave

Terribile schianto nel pomeriggio di martedì nel tunnel di Cornedo. Dalle prime informazioni il conducente si una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo - forse per un malore - invadendo la corsia opposta e scontrandosi contro un camion.

L'autista del tir è finito sulle pareti della galleria mentre l'auto è andata completamente distrutta. Il conducente della Punto è invece stato soccorso dal Suem e portato in ospedale. Secondo le prime testimonianze è salito in ambulanza cosciente ma non si conosce ancora la gravità del ricovero.

I vigili del fuoco di Schio sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada.

(articolo in aggiornamento)