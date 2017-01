Cornedo, esce di strada e finisce in una scarpata: ferita una 63enne

Stava transitando lungo via Grande quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della proprio auto e, dopo aver urtato un muretto ha finito la corsa in una scarpata. Soccorso dai sanitari del Suem 118 è stata trasportata in ospedale