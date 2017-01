Cornedo, auto travolta da camion: un ferito grave

E' di un ferito grave e di pesanti ripercussioni al traffico il bilancio dell'incidente avvenuto poco prima delle 7 di martedì mattina in zona industriale Nord a Cornedo.



Secondo le prime infurmazioni un'auto sarebbe stata travolta da un camion che si immetteva lungo la SP 246 da via Lucca, Priabona. Il conducente della vettura è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e preso in cura dal Suem 118 che l'ha trasportato all'ospedale di Arzignano prima ed al San Bortolo poi. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la postrada,