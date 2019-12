Frontale tra auto: grave un bimbo di soli due anni, feriti anche i genitori

E' avvenuto sabato sera, poco prima delle 19, sulla superstrada che attraversa Colceresa.

Per cause in corso di accertamento, un Fiat Doclò avrebbe invaso la corsia e avrebbe quindi impattato con un'auto sulla quale viaggiava una famiglia di Thiene: mamma, papà e figlio di 2 anni.

Un impatto violentissimo. All'arrivo dei soccorsi, le condizioni del piccolo sono apparse da subito disperate. Caricato in ambulanza è stato trasferito all'ospedale San Bortolo dove si trova ora ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Anche i genitori sono rimasti feriti, il padre sarebbe più grave della madre ma non in pericolo di vita. Ferito anche il conducente del Fiat Doblò.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.