Schianto auto-apecar: 18enne sbalzato fuori dal ciclomotore, finisce in ospedale

Martedì pomeriggio, poco dopo le 13, una 43enne di Tonezza del Cimone, alla guida di autovettura Fiat Punto stava percorrendo via Granatieri di Sardegna, a Cogollo del Cengio, con direzione Arsiero quando, giunta all'intersezione con via Monte Cengio, per cause in corso di accertamento, non riusciva ad evitare l'impatto con un ciclomotore Apecar che aveva impegnato l'incrocio.

Alla guida dell'apecar un 18enne di Cogollo. Subito dopo l'impatto il ciclomotore si è ribaltato sbalzando fuori il conducente. La Fiat Punto ha terminato la corsa contro il muretto di recinzione di abitazione posta dall'altra parte della strada.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 che ha trasportato il giovane, in codice giallo, al pronto soccorso di Bassano del Grappa. Illesa la conducente della Fiat Punto. Entrambi i conducenti erano legittimati a trovarsi in quel luogo, come da specifiche previsioni dei DPCM.

Sul posto per i rilievi una pattuglia del distaccamento di Piovene Rocchette della Polizia locale "Alto Vicentino".

