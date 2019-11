Sangue sulle strade: travolto e ucciso da un'auto mentre si stava recando al lavoro in bici

Martedì mattina, intorno alle 6.15, un uomo è deceduto lungo via Gasdotto in seguito all'urto con un'auto. La vittima è un 36enne straniero, T.N., residente a Valdagno.

Secondo le prime informazioni il 36enne si stava recando al lavoro in bicicletta quando è stato tamponato da una Toyota Yago condotta da C.P., 59enne di Valdagno che anche lui era in viaggio verso il lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno subito soccorso il 36enne che in seguito all'urto ha riportato politraumi. Inutile la corsa in ospedale, il giovane è morto poco dopo.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica fornita dai carabinieri di Valdagno, intervenuti sul posto per i rilievi, il tratto in cui è avvenuto l'incidente è parzialmente illuminato e complice la pioggia battente sono risultate essere delle aggravanti per il 59enne alla guida dell'utilitaria che non è quindi riuscito ad evitare l'impatto. Il 59enne, subito dopo l'urto, si è subito reso disponibile per effettuare tutti gli accertamenti del caso.