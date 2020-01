Anziano in bici travolto da un'auto: inutili i soccorsi, 85enne muore subito dopo l'urto

Era in sella alla sua bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito da un'auto.

E' morto così l'anziano 85enne che nel tardo pomeriggio di martedì è stato travolto ed ucciso da una Ford in via Roma, a Tezze sul Brnta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti del Consorzio di polizia locale Nevi.