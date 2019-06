Non vede il ciclista e lo investe: 60enne grave in ospedale

E' stato ricoverato in gravi condizioni il 60enne investito questa mattina alle 7 e 30 in via IV Novembre a Santorso.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, intervenuta sul posto con il Suem 118, la vittima, mentre pedalav in sella alla sua bicicletta, è stata centrata da un Audi A4, guidata da un 40enne, che si era immesso da via delle Arzare.