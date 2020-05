Tragica caduta, ciclista finisce sotto a un trattore e muore

Tragedia in Riviera Berica nel tardo pomeriggio di giovedì. Verso le 16.50 in strada delle Grancare nel comune di Vicenza, un incidente mortale ha coinvolto un trattore agricolo con rimorchio e un ciclista amatoriale.

Il trattore proveniva dalla Riviera Berica e, dopo aver imboccato la strada delle Grancare, ha percorso alcuni metri fino a giungere a un punto dove si trova una strettoia. Qui il mezzo agricolo ha incontrato alcuni ciclisti e, per cause in corso di accertamento, uno di questi è caduto finendo con il corpo sotto alla prima ruota sinistra del rimorchio, venendo arrotato e riportando politraumi purtoppo fatali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ciclista deceduto è Dario Perin, 59enne residente ad Arcugnano, sposato senza figli mentre il conducente del trattore è D.A., 40enne residente in provincia. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Del fatto è stato informato il P.M. di turno dottor Blattner