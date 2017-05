Chiuppano, va al bar e centra la BMW: ferito un motociclista

Stava andando al bar e non ha visto la moto arrivare. È successo alle 17:30 di venerdì a Chiuppano.

Un 50enne di Piovene Rocchette, in sella alla propria BMW, stava percorrendo via Piovene proveniente dal centro di Chiuppano e diretto verso il casello dell'autostrada A31, e non è riuscito ad evitare la collisione con la Peugeot condotta da G.Z., uomo 47enne di Thiene che stava parcheggiando.

A seguito del sinistro il motociclista ha riportato lievi lesioni, e si é recato da solo al Pronto Soccorso di Santorso.