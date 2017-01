Incidenti stradali Chiampo / Via Europa

Chiampo, schianto frontale tra auto: due feriti

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato allo scontro di due vetture lungo via Europa. L'incidente è accaduto intorno alle 17 di sabato. Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118, carabinieri e polizia locale per far defluire il traffico lungo la Sp 31