Auto finisce dentro un fosso: gravissimo un 44enne

Grave incidente a Chiampo in via Zoccolari. Verso le 17:30 di domenica il Suem e i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un 44enne rimasto incastrato all'interno della sua auto finita dentro a un fossato.

Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente: sul posto la polizia locale per i rilievi e per regolare la circolazione. L'uomo è stato portato al San Bortolo in gravi condizioni.

(Articolo in aggiornamento)