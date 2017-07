Chiampo, Scontro tra due auto e una moto: tre feriti gravi

Tre persone sono state soccorse con codice rosso a seguito di un terribile incidente in via Arzignano a Chiampo, un frontale che ha coinvolto due auto e una motocicletta. Sul posto, oltre al Suem anche i vigili del fuoco.

Due dei tre feriti sono stati portati all'ospedale di Arzignano, mentre l'elicottero di soccorso intervenuto da Verona ha portato il terzo a Vicenza. Pesanti i disagi alla viabilità lungo la direttrice Arzignano-Chiampo. Il Comune consiglia di utilizzare come via alternativa la zona industriale di Chiampo. Solo i motoveicoli e gli autoveicoli non pesanti possono utilizzare anche la strada di San Zeno verso via Miniera.