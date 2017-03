Cesuna, Golf infilata nel guardrail: salvo

Era trapassata completamente dalla barriera metallica. Una scena inquietante quella che si sono trovati di fronte i vigili del fuoco sabato notte, poco dopo le ore 21, quando sono intervenuti in via Seconda Costo a Cesuna di Roana per un’automobile infilata nel guardrail: illeso il conducente.



I pompieri di Asiago hanno messo in sicurezza Volkswagen Golf e il conducente che, seppur apparentemente senza particolari problemi, è stato portato per controlli in ospedale.