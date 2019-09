Centra un palo e si cappotta con l'auto: ferito il conducente

Nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo le 1, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada della Fratellanza in via Bocchetta a Conco, nei pressi dell’incrocio per Lusiana per un’auto finita rovesciata su un fianco dopo la perdita di controllo dell’autista, residente a Lusiana, rimasto ferito.

I pompieri arrivati da Asiago hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto un uomo rimasto bloccato all’interno della vettura. Il ferito è stato assistito del personale del suem 118 e portato in ospedale in codice giallo. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore, con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale e la messa in sicurezza di un palo del telefono e della segnaletica stradale, danneggiata durante l’incidente.