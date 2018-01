Castelgomberto, schianto auto-moto: grave 61enne

Scontro tra un'auto e una moto nella mattinata di domenica a Castelgomberto. Una Dacia proveniente da via Roma e condotta da L.M., 61enne residente in paese, ha girato a sinista verso via Villa quando ha centrato una Harley Davidson con alla guida A.I., sempre di 61 anni e sempre di Castelgomberto.

A causa dell'impatto il centauro è volato dalla sella della moto finendo sull'asfalto. L'uomo è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e ricoverato in ospedale in condizioni gravi. La Dacia è invece finita contro un'aiuola spartitraffico e il conducente è rimasto illeso. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia locale consortile Valle Agno.