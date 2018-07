Schianto auto-bici: grave un ciclista

Schianto auto - bici nella serata di martedì a Castelgomberto. Per cause in via di accertamento un veicolo ha centrato la bici di un uomo sui 50 anni residente in paese.

L'incidente è avvenuto attorno alle 18:40 in via 25 aprile. Il 50enne è stato portato al pronto soccorso di Vicenza con un codice giallo. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia locale Valle dell'Agno,