Castelgomberto, auto cappottata sulla strada: grave una 56enne

Nella notte tra lunedì e martedì, poco prima delle 01.00, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 35 in località Peschiera dei Muzzi di Castelgomberto per un’auto rovesciatasi lungo la strada: ferita una donna.

I pompieri di Arzignano hanno messo in sicurezza l’auto ribaltata su un fianco ed estratto la conducente 56 enne di Cornedo Vicentino presa in cura dal personale del suem 118. La donna è stata stabilizzata e poi portata in ospedale, sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.