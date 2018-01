Tragico schianto tra camion e auto: muore automobilista vicentino

Tragedia della strada poco dopo le 14.15 di mercoledì a Castelfranco Veneto, lungo via Circonvallazione est, a pochi passi dal distributore di benzina "Esso". A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, un camion e un'auto: per l'uomo alla guida del veicolo, H.M., 71enne di origini pakistane e residente a Vicenza, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Sul posto sono giunti il Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia locale“.

(da trevisotoday.it)