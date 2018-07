Il trattore parte da solo e travolge anziano: gravissimo in ospedale

I Carabinieri della Stazione di Camisano Vicentino, alle ore 22.00 del 09 luglio 2018, intervenivano

Un 70enne, M.Bb., è stato ricoverato al reparto di rianimazione del San Bortolo dopo essere stato travolto da un mezzo agricolo. Verso le 22 l'anziano era in un prato in via Castellaro a Castegnero e dopo aver parcheggiato il trattore di sua proprietà in un tratto in leggera pendenza, è stato investito da una delle ruote posteriori che gli ha causato lo schiacciamento di entrambe le gambe e dell’addome.

Immediato l'allarme: i sanitari del Suem sono accorsi sul luogo per soccorrere l'anziano che è stato trasportato in codice rosso al San Bortolo dove è stato ricoverato in prognosi riservata e non verserebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Camisano per i rilievi.