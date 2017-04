Cassola, tamponamento tra due auto: feriti due bambini e la mamma

E' di tre feriti, tra cui due bambini di 5 e 10 anni, il bilancio del tamponamento avvenuto lunedì mattina a Cassola.



Secondo quanto si apprende, lungo via Grande, una Volkswagen, guidata da R.R., 57 anni, ha tamponato la Toyota Yaris della 39enne F.Z., che la precedeva. Con la donna viaggiavano anche i due figli, rimasti feriti nell'urto, come la mamma. Per aiutare gli operatori del Suem 118 a fargli uscire dalla utilitaria sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche le forze dell'ordine per la gestione del traffico, molto intenso a quell'ora.