Scontro tra due auto, una si cappotta in mezza alla strada: due feriti

Non ha avuto fortunatamente nessuna conseguenza per le persone l'incidente avvenuto poco dopo le 12 a Cassola all'incrocio di via Monte Asolan. Per cause ancora in corso di accertamento una Polo con alla guida un 25enne si è scontrata con una Peugeot 208 condotta da un 56enne, cappottandosi in mezzo alla strada.

Tanta paura ma per i due uomini - entrambi residenti nel bassanese - nessuna conseguenza tanto da rifiutare i controlli medici degli operatori sanitari usciti poco dopo il sinistro. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso e l'accertamento di eventuali responsabilità.