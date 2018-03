Cassola, auto si schianta sul guard rail: grave un 39enne

Terribile schianto nella notte tra sabato e domenica. Verso le 2:30, per cause in via di accertamento, un'Alfa Giulietta con al volante C.A.,39enne di Schiavon, è uscita di strada schiantandosi frontalmente sul guard rail all'uscita della Valsugana di Schiavon, in direzione Rosà.

L'impatto è stato violento e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco - che hanno aperto portiera ed estratto il 39enne - ed il Suem che ha trasportato il giovane con un codice giallo all'ospedale di Bassano. Il ferito sanguinava e presentava diverse ferite e contusioni pur non avendo perso i sensi.