Cassola, auto esce di strada e si capppotta: 38enne ferito

Alle ore 18, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Grande a Cassola per il soccorso di un automobilista finito rovesciato su un fianco, dopo aver perso il controllo della vettura, subito dopo l’attraversamento di un passaggio a livello.

La squadra dei pompieri di Bassano congiuntamente al personale del suem 118 ha prestato soccorso al rosatese 38 enne, che è stato portato in ospedale per accertamenti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.