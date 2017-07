Cassola, schianto in bici contro l'auto: grave un 15enne

Forse era soprappensiero il 15enne che martedì verso le 16:30 è uscito ha tirato dritto a uno stop in via Sterni a Cassola ed è stato centrato in pieno da una Fiat Punto di una 50enne residente a Loria. Il ragazzino è finito sull'asfalto privo di sensi ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari del Suem che l'hanno ricoverato al San Bassiano dove è stato sottoposto a una Tac.

La signora, sconvolta per l'accaduto, ha chiamato i carabinieri che hanno ricostruito l'accaduto anche con le testimonianze di alcuni persone che hanno assistito la scena. Il minore, poco pratico della zona, ha invaso il percorso della Punto all'improvviso con la sua mountain bike, mettendo la 50enne nell'impossibilità di evitarlo.

Dopo la tac il 15enne è stato portato al San Bortolo dove è tutt'ora in osservazione. Avrebbe riportato diverse fatture con prognosi di 30 giorni ma non sarebbe in pericolo di vita.