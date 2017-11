Cassola, tragico Halloween: grave ragazzino investito

Un 15enne, mentre stava tornando a casa con la sua Vespa, è stato travolto da una Kia Sportage con alla guida una 50enne di Bassano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri la donna non ha rispettato la precedenza, centrando frontalmente il mezzo condotto dal minorenne. L'incidente è accaduto attorno alle 22 della notte di Halloween in via Ca’ Baroncello all’altezza dell’incrocio con via Cellini a Cassola.

A causa dell'impatto il ragazzino è finito sull'asfalto. La donna si è fermata e ha chiamato il 118 che ha trasportato il 15enne al San Bassiano dove i medici hanno riscontrato fratture multiple e contusioni traumatiche. Le sue condizioni sono apparse gravi ma non correrebbe pericolo di vita. La 50enne ha dichiarato ai militari di non aver visto la Vespa.