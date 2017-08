Carrè, ciclista muore investito da auto

Un'altra tragedia della strada in cui la vittima è un ciclista. Si tratta di Silvano Lapo, 80enne di Malo



L'incidente è avvenuto venerdì mattina, circa alle 8 e un quarto in via Brenta all'incorcio con via Igna, a Carrè, dove una Volkswagen Passat ha travolto l'anziano, in bicicletta, senza lasciargli scampo. Inutli i soccorsi del Suem 118 e sul posto si è recata la polizia locale. Il conducente dell'auto è stato segnalato alla prefettura per omicidio stradale.