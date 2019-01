Canove, nessuno scampo per due anziane travolte da auto

Gravissimo incidente, mercoledì sera alle 17, a Canove di Roana. Secondo le primissime informazioni, due anziane sono state travolte da un'auto e per loro non c' stato nessuno scampo.

Inutile l'intervento dei sanitari del Suem 118 e sul posto si sono recate le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Articolo in aggiornamento