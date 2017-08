Campolongo sul Brenta, scontro auto-moto: centauro ferito

Scontro tra auto e moto nella mattinata di Ferragosto a Campolongo sul Brenta. Per cause in via di accertamento da parte della polizia stradale, verso le 11 di martedì, sulla Valsugana, all'altezza del ponte per Campolongo, una motociclista si è scontata con la vettura.

La donna, soccorsa dai sanitari del Suem, è stata ricoverata all'ospedale di Bassano con un polso fratturato. Illeso il conducente dell'automobile.