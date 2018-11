L’auto esce di strada: anziana muore per un malore

Ha perso il controllo dell'auto ed è finita in un fossato fuori strada. Non si è trattato però di un semplice incidente: la donna alla guida della vettura, Flavia Saviolo 72enne nata a Tribano e residente a Orgiano, è infatti morta poco dopo probabilmente per un malore improvviso.

La tragedia è avvenuta sabato verso mezzogiorno lungo la provinciale Mediana tra Sossano e Campiglia dei Berici. I medici del Suem, arrivati sul luogo dell'incidente assieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, hanno provato a rianimarla ma per la donna, purtroppo, non c'era più niente da fare.