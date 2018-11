Frontale tra due auto: un morto e un ferito, accusato di omicidio

I Carabinieri della Stazione di Camisano Vicentino e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vicenza, alle 22.40 circa di ieri, domenica 18,, sono intervenuti in via Badia del comune di Camisano Vicentino a seguito del sinistro stradale mortale che ha visto coinvolte due autovetture, rispettivamente una Fiat Uno condotta da Fabio Riello, 49enne operaio, ed una Bmw condotta da E.S, 29enne operaio, entrambi residenti a Camisano Vicentino.

Dai primi accertamenti svolti dai militari dell’Arma è emerso che l’autovettura condotta dal Riello, mentre percorreva via Zuccola giunta all’incrocio con via Badia, ometteva di dare la precedenza al veicolo condotta da E.S..

A seguito del violento urto il veicolo condotto da Fabio Riello veniva sbalzato nel fossato adiacente la sede stradale provocando il decesso del conducente a seguito delle gravi lesioni riportate.

Il conducente dell’altra autovettura, sottoposto alle verifiche del caso, è risultato in stato di ebbrezza alcolica (quantificata in 1.7 grammi per litro), motivo per il quale è stato indagato a piede libero per la conseguente violazione oltre a quella di omicidio stradale.