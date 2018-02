Camisano, frontale tra due auto: due feriti di cui uno grave

Scontro tra auto nella tarda serata di martedì in via Vicenza a Camisano Vicentino. Per cause ancora di chiarire verso le 20 una Bmw stava per svoltare in via Menin per entrare nel parcheggio del supermercato Aliper quando si è scontrata cona una Volvo proveniente dal centro del paese.

Il violento impatto ha fattto sbalzare la Volvo di diversi metri. Il conducente è stato ricoverato in ospedale con codice giallo assieme all'uomo alla guida delle Bmw che ha riportato ferite meno gravi. I due sono stati soccorsi in un primo momento da alcuni cittadini di passaggio, compreso un medico, fiono all'arrivo del Suem. Sul posto anche i carabinieri di Camisano per i rilievi.