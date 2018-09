Frontale auto-bici: grave un 19enne

Grave incidente nel pomeriggio di sabato a Calvene tra un'auto e una bici. Secondo una prima ricostruzione verso le 16 un ciclista 19enne stava scendendo via Monte quando si è scontrato con una vettura che invece stava salendo.

Ad avere la peggio il giovane che è finito sul parabrezza della macchina per poi finire rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del Suem che, viste i traumi ricevuti dal ragazzo, hanno deciso di chiamare l'elisoccorso per il trasporto al San Bortolo. Le condizioni del 19enne, ricoverato in codice rosso, sono migliorate nella serata di sabato e o dovrebbe essere in pericolo di vita. Illeso invece l'automobilista. La polstrada è intervenuta per effettuare i rilievi.