Schianto semi frontale tra auto: sei feriti, paura per due bimbi piccoli a bordo

Domenica, poco prima delle 14.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Caleniga, a Pove del Grappa, per uno scontro semi frontale tra due auto: sei feriti di cui due bambini piccoli.

I pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza le auto e collaborato con il personale del Suem arrivato con due ambulanze, al soccorso di tre giovani che viaggiavano con una Fiat Punto e dei due bambini e la mamma a bordo di una Volkswagen Golf.

Tutti i feriti sono stati assistiti e poi trasferiti in ospedale in ambulanza. Coinvolte nel sinistro anche altre auto parcheggiate a bordo strada. I carabinieri hanno bloccato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.