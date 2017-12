Caldogno, auto carambola fuori strada: tre feriti di cui uno grave

Tre feriti di cui uno grave. È questo il bilancio del pauroso incidente avvenuto lungo la provinciale 349 a Caldogno domenica sera poco prima delle 23. Per cause ancora in via di accertamento - ma si ipotizza il sorpasso azzardato - una Mercedes Classe E si è scontrata contro una Fiat Tipo. Quest'ultima vettura si è ribaltata, finendo fuori strada.

I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i feriti dalle lamiere mentre il Suem è arrivato con tre ambulanze, trasportando i feriti al San Bortolo: uno in codice rosso e due in codice giallo. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.