Vicenza, cade con lo scooter: 56enne in fin di vita

Gravissimo incidente nella tarda serata di sabato in zona Santa Bertilla a Vicenza. Per cause in corso di accertamento un uomo sui 56 anni è caduto accidentalmente mentre era alla guida del suo scooter. L'episodio è avvenuto verso le 23 in via Paolo Boselli.

Nella caduta il motociclista ha battuto la testa ed è stato ricoverato d'urgenza al San Bortolo dove attualmente si trova ricoverato in rianimazione. Oltre che fatture esposte e una lussazione alla cervicale, il moltociclista ha subito anche un arresto cardiaco ed è a serio rischio di morte cerebrale.