Brendola, ciclista travolto da un Suv: gravissimo in ospedale

Tragico incidente a Brendola avvenuto mercoledì pomeriggio verso le 16:30 all'incrocio tra via Rossini e via Revese, in centro parse. Per cause ancora da accertare un ciclista di 55 anni si è scontrato con una Fiat Freemont, finendo sotto alla macchina e rimanendo incastrato.

In aiuto dell'uomo sono accorsi alcuni passanti in attesa dell'ambulanza che ha portato il 55enne al San Bortolo in codice rosso. La polizia locale dei castelli sta regolando l'intenso traffico che si è creato in paese vista l'orario di punta della circolazione dovuto all'uscita dei bambini dalle scuole.