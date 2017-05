Brendola, auto finisce nel fosso: un ferito grave

E' stato trasportato all'ospedale in codice giallo la persona rimasta ferita nella notte tra domenica e lunedì, poco prima delle 3, in un incidente in località Pedoccho, a Bredola



Secondo le prime informazioni la sua auto è finita, in modo autonomo, nel fossato che costeggia via Cavour. Immediato l'arrivo sul posto di un ambulanza del Suem 118, con i sanitari aiutati dai vigili del fuoco ad estrarre il ferito. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l'auto e l'area circostante. Per i rilievi sono arrivati i carabinieri.