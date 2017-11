Non c'è stato scampo per un 70enne che stava percorrendo via Monte Grappa portando la bici a mano.



Secondo quanto si apprende, l'uomo sarebe stato fatalmente investito da un fugone e sbalzato fuori dalla carreggiata. Inutili i soccorsi da parte del Suem 118 e i rilievi sono stati presi in carico dai carabinieri.