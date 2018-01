Breganze, schianto auto-moto: grave 17enne

Grave incidente questa mattina a Breganze. Un giovane 17enne di Fara Vicentino, alla guida di un ciclomotore stava percorrendo Piazza Mazzini con direzione di marcia verso via Riva quando all'altezza dell'incrocio con via Cinque Martiri si è scontrato con una Jeep condotta da V.S., 28enne di Breganze.

L'auto, proveniente dalla direzione opposta, stava effettuando manovra di svolta a sinistra per immettersi su via Cinque Martiri. A seguito dell'urto il conducente del ciclomotore è caduto rovinosamente a terra. Soccorso da ambulanza 118, è stato trasportato all'ospedale di Santorso in codice rosso. Rilievo del sinistro stradale e regolazione del traffico a cura di una pattuglia ella Polizia Locale Nordest Vicentino - Distaccamento di Breganze.