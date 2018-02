Breganze: il rimorchio si stacca dal tir e si schianta su una casa

Non è fortunatamente rimasta coinvolta nessuna persona nell'incidente avvenuto questa mattina alle 9:30 in via Chizzalunga a Mirabella di Breganze. La cisterna a rimorchio di un tir si è ribaltata addosso al cancello di una casa dopo essersi staccata dalla motrice.

A seguito dell'incidente e per consentire la rimozione del mezzo con l'autogru la circolazione sulla provinciale 119 è rimasta bloccata per alcune ore. Sul posto per i rilievi la polizia locale del consorzio Nordest Vicentino.