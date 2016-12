Breganze, camion perde carico di bevande in rotatoria: disagi lungo la Nuova Gasparona

Disagi al traffico, mercoledì pomeriggio, lungo la Nuova Gasparona, a Breganze.

Un camion, diretto verso Bassano, ha perso il carico mentre stava entrando in rotatoria. In quel frangente, decine di bottiglie di vino e di bevande sono cadute e si sono frantumate sull'asfalto. Per rimuovere il mezzo pesante si è reso necessario l'intervento di due gru.